Calciomercato Milan, il difensore dalla Francia | Offerta ufficiale

Maldini interessato al difensore dello Strasburgo: presentata l’offerta al club francese

Negli ultimi giorni di calciomercato estivo il Racing Club di Strasburgo era vicino alla cessione di Mohamed Simakan, con il Monaco che si era fatto avanti per acquistare il giocatore. Dinanzi, però, alla richiesta di 15 milioni di euro, il club del principato ha deciso di tirarsi indietro. Adesso le società europee hanno deciso di riprovarci, soprattutto per la finestra invernale, con il Milan intenzionato ad anticipare tutte le dirette concorrenti.

Calciomercato Milan, il difensore può arrivare dalla Francia

Il club rossonero ha presentato un’offerta ufficiale allo Strasburgo, stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’. 12 milioni più 2 di bonus, legati al raggiungimento di determinati obiettivi: un’offerta che compete con quella della Lokomotiv Mosca, che ha offerto 12 milioni più 3 di bonus. Entrambe le offerte sono state respinte, essendo il club francese intenzionato a non muoversi dalla richiesta di 15 milioni di euro. La trattativa continua e sicuramente il giocatore nella prossima estate sarà spinto a lasciare la Ligue1 per continuare la propria carriera altrove, magari proprio in rossonero.

