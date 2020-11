Calciomercato Napoli, nuovo assalto a Koulibaly | I dettagli

Kalidou Koulibaly potrebbe nuovamente essere al centro dei rumors di calciomercato nelle prossime settimane. Un altro top club sembra essere molto interessato al difensore del Napoli

Koulibaly è stato accostato a diversi club nelle ultime stagioni. L’ultimo forte interessamento in ordine cronologico è quello del Manchester City che, però, in estate non è riuscito a chiudere l’affare per via delle altissime richieste del Napoli. Il centrale resta al centro dei rumors di mercato, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Di seguito le ultime indiscrezioni a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, nuova sentenza UFFICIALE | Tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, assalto del Liverpool per Koulibaly

Le grandi ristrettezze nella rosa di Jurgen Klopp potrebbero portare a un nuovo assalto per il difensore centrale nelle prossime settimane. Il grave infortunio a van Dijk e il KO di Gomez costringono i Reds a intervenire in maniera importante sul calciomercato per completare la rosa. Il leader difensivo del Napoli potrebbe essere il nome giusto, come riporta il Mirror. Il problema resta sempre l’alta valutazione che ne fa il club partenopeo: più di 70 milioni di euro. Vedremo se le condizioni cambieranno nelle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, c’è l’accordo! Milan ‘beffato’