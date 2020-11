Calciomercato, ritorno di fiamma | Derby a centrocampo

In Serie A si apre un derby di mercato a centrocampo: ritorno di fiamma per il calciatore dell’Atletico Madrid

Il calciomercato non dorme mai e la sessione invernale si avvicina sempre di più. Dopo l’interessamento nella scorsa finestra per i trasferimenti, tornano ad interessarsi al centrocampista che ha recentemente cambiato casacca, due club della stessa città, aprendo così un nuovo derby di mercato in Serie A.

Calciomercato, Roma e Lazio su Torreira: sfida aperta a gennaio

Nella scorsa finestra di calciomercato l’Atletico Madrid ha voluto rinforzare il proprio centrocampo con l’arrivo di Lucas Torreira in prestito dall’Arsenal. Dal suo arrivo il centrocampista uruguaiano ha collezionato 7 presenze tra Liga e Champions League, mettendo a segno anche un gol. Diego Simeone però recentemente ha richiesto l’acquisto di Geoffrey Kondogbia dal Valencia, che andrà a fare concorrenza proprio al calciatore di proprietà dei ‘gunners’.

Così a gennaio alcuni club di Serie A starebbero pensando all’acquisto dell’attuale numero 5 dei ‘colchoneros’, tra cui Roma e Lazio. Entrambe le squadra già nella sessione estiva di calciomercato avevano messo nel mirino l’uruguaiano ex Sampdoria ed a gennaio potrebbe partire un nuovo assalto. Oltre alle due romane però, come riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, ci sarebbe anche il Torino sulle tracce di Torreira. Dunque una corsa a tre che potrebbe aprirsi tra pochi mesi per rinforzare il centrocampo.

