Calciomercato Milan, affare fatto | Arriva a gennaio!

Dalla Spagna segnalano il primo colpo del 2021 del Milan di Pioli: Maldini chiude l’affare, il talento ha scelto i rossoneri

In attesa di tornare in campo dopo la sosta per il big match contro il Napoli, la dirigenza del Milan lavora senza sosta ai prossimi rinforzi tra gennaio e giugno. Proprio in vista della sessione invernale di calciomercato, Maldini avrebbe già chiuso un acquisto di primaria importanza: i dettagli.

Un colpo di spessore già a gennaio. Maldini e Massara mettono a segno il primo rinforzo in vista della sessione invernale di mercato. Si tratta di Dominik Szoboszlai, talento ungherese classe 2000 conteso da mezza Europa.

Secondo quanto riporta ‘Todofichajes.com’, il club rossonero ha superato definitivamente la concorrenza dell’Arsenal per il 20enne di proprietà del Salisburgo. Szoboszlai vestirà la maglia del ‘Diavolo’ a gennaio: agli austriaci un assegno da 25 milioni di euro.

Situazione in divenire per il gioiello di Budapest, in scadenza nel 2022 e che nell’attuale stagione ha già messo a segno 5 reti con 9 assist vincenti in 13 presenze.

