Calciomercato Juventus, rescissione più vicina | Le ultime

Torna ad avvicinarsi la rescissione del giocatore della Juventus: si lavora all’addio, lo scenario

La sosta per le nazionali dà l’opportunità, in casa Juventus, di pensare al futuro. Non solo il calciomercato, con la sessione invernale che si avvicina a grandi passi. Paratici torna al lavoro per una risoluzione contrattuale che i bianconeri non sono riusciti a chiudere durante l’estate: l’addio del giocatore, adesso, è più vicino.

Calciomercato, Juventus-Khedira: prove di addio

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere di Torino’, la Juventus e Sami Khedira sono pronti a tornare a trattare la risoluzione del centrocampista tedesco. L’ex Real Madrid, in scadenza nel giugno 2021, durante la sessione estiva di mercato ha rifiutato tutte le offerte bianconere.

L’ultima, in ordine temporale, si avvicinava alla metà dell’ingaggio da 6 milioni netti percepiti fino al giugno 2020. Adesso, in vista di gennaio, le contrattazioni ripartiranno visto che Khedira incasserà il 40% dell’attuale stipendio senza mai scendere in campo.

Fuori dalla lista Champions e mai impiegato in campionato, l’addio del 33enne di Stoccarda non è mai stato tanto vicino.

