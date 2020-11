Juventus, il giornalista stronca Bonucci | “Flop in tre finali”

Bonucci è sempre più vicino alle cento presenze con la maglia della Nazionale. Il difensore centrale, però, viene duramente attaccato da un giornalista. Ecco le sue dichiarazioni e i dettagli

Leonardo Bonucci è un perno dalla Juventus da diversi anni, ma anche dell’Italia. Il difensore si avvia, infatti, verso un prestigioso traguardo con la maglia della Nazionale: stiamo parlando delle 100 presenze con gli Azzurri. Diverse testate giornalistiche quest’oggi hanno presentato l’ex Bari e Inter come un vero e proprio mito per il calcio nostrano. Non sembra pensarla così, però, Paolo Ziliani. Ecco il duro commento del giornalista a riguardo.

Bonucci e i flop nella Juventus e con l’Italia: il giornalista attacca

Di seguito le dichiarazioni di Ziliani sul difensore attraverso Twitter: “Quando racconterete ai nipotini il “mito” Bonucci, non dimenticate di ricordar loro i mondiali dell’Italia nel 2010 (fuori nel girone), nel 2014 (idem) e nel 2018 (non qualificati), la finale europea con la Spagna (0-4) e quelle di Champions contro Barcellona (1-3) e Real (1-4)”. Di certo, non il miglior modo di celebrare il difensore in vista delle sue 100 presenze.

