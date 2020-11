Milan, Pioli positivo al Coronavirus | È UFFICIALE!

“AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”. Questo il comunicato ufficiale da poco diramato dal Milan sul proprio sito. Il club, dunque, dovrà fare a meno dell’allenatore nei prossimi giorni in attesa della negatività dai prossimi giri di tamponi.