Calciomercato Juventus, Pirlo non convince | 12 milioni per il sostituto

Pirlo e un futuro alla Juventus tutt’altro che certo. I bianconeri potrebbero tornare su un vecchio obiettivo, un nome molto stiamato dalla triade Agnelli-Nedved-Paratici

A giugno Andrea Pirlo sarà ancora l’allenatore della Juventus? Difficile dirlo, ma come sempre sarà decisivo il campo. O meglio dire i risultati, che per ora il tecnico sta ottenendo con molta fatica e sicuramente senza entusiasmare. Il gioco della Juve era brutto col ‘Maestro’ Sarri e lo è altrettanto, se non peggio, col ‘Maestro’ di Brescia che è stato una scelta di Andrea Agnelli e proprio per questo verrà difeso a spada tratta e fino allo sfinimento da critiche e ‘nemici’ interni.

Calciomercato Juventus, flop Pirlo: ritorno di fiamma per Simone Inzaghi

Con ‘nemici’ interni, dando retta a indiscrezioni ‘maligne’, ci riferiamo a Paratici e Pavel Nedved. Entrambi avrebbero voluto un profilo diverso, senz’altro più esperto, dell’ex regista bianconero oltre che di Milan e Inter: parliamo nello specifico di Simone Inzaghi. Non di uno qualunque, insomma, ma di un grande amico del primo – i due hanno condiviso adolescenza e non solo tra Borgonovo e San Nicolò giocando assieme nelle giovanili del Piacenza – e compagno di squadra del secondo nella super Lazio che vinse quasi tutto tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del duemila. Inzaghi ha indubbiamente il physique du role per la panchina bianconera, non a caso piace pure allo stesso Agnelli, per cui in caso di fallimento di Pirlo stavolta potrebbe essere la volta giusta. Anzi, rumores di calciomercato parlano di ritorno di fiamma pressoché certo, specie se non dovesse rinnovare il suo contratto con il club di Lotito in scadenza a giugno.

Il 44enne piacentino, l’allenatore italiano forse più simile a Massimiliano Allegri, potrebbe legarsi alla Juventus con un triennale da complessivi 12 milioni.

R.A.

