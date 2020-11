Calciomercato Inter, scambio con Calhanoglu | Offerta e controfferta Milan

L’Inter vuole rinforzarsi da subito e prova il colpo Calhanoglu dal Milan: c’è la contromossa dei rossoneri

È un momento delicato per l’Inter, che non sta vivendo un avvio di stagione importante e un po’ a sorpresa si ritrova ora al settimo posto nella classifica di Serie A a cinque punti di distacco dal Milan, che attualmente occupa la prima posizione in classifica.

La compagine allenata da Antonio Conte non sembra avere la solita cattiveria che l’ha contraddistinta negli scorsi mesi, ma in campionato c’è ancora tutto il tempo per recuperare mentre in Champions League serve al più presto una svolta per evitare una nuova eliminazione prima ancora degli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, scambio con il Milan: offerto Pinamonti. C’è la contromossa rossonera

La società nerazzurra intanto continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuove occasioni da sfruttare per le prossime sessioni. In particolare l’Inter vorrebbe provare ad avvicinarsi ad Hakan Calhanoglu, che sta facendo benissimo con il Milan e ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

Beppe Marotta vorrebbe provare a portarlo in nerazzurro già a gennaio e sarebbe pronto a mettere sul piatto l’attaccante Pinamonti. Il Milan però non sarebbe d’accordo e potrebbe cedere il turco solo in cambio di Christian Eriksen.