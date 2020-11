Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Erede di Handanovic in Serie A

L’Inter è alla ricerca di un vice Handanovic e lo ha individuato in Serie A. Ritorno di fiamma per i nerazzurri, i dettagli

Il futuro di Samir Handanovic all’Inter è tutt’altro che deciso. Il portiere serbo ha da poco rinnovato il contratto fino al 2022, ma la dirigenza è propensa a regalare ad Antonio Conte un profilo più giovane. Handanovic ha infatti 36 anni e il club nerazzurro guarda anche al futuro, dunque è possibile un ritorno per un vecchio obiettivo, per il quale sono stati già effettuati dei tentativi in passato.

Inter, l’erede di Handanovic è Meret

Stando a quanto riferito da ‘Rai Sport’, l’Inter ha già in mente chi potrebbe raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. Si tratta di Alex Meret, attuale portiere del Napoli, che sta subendo dall’arrivo di Gattuso la concorrenza di David Ospina, spesso scelto nei match più importanti. La scorsa estate, Marotta e Ausilio avevano già effettuato dei sondaggi.

Il Napoli sembra puntare tutto su David Ospina, soprattutto per la sua esperienza e l’abilità di giocare con i piedi, oltre alla sua esplosività. A 23 anni, Meret ha bisogno di giocare e sembra propenso a tentare una nuova avventura. Qui subentra l’Inter, alla ricerca di un portiere di livello che abbia le spalle larghe per essere titolare in un top club per raggiungere successi che i nerazzurri aspettano da anni. Un nuovo tentativo sarà fatto per il prossimo mercato estivo.

