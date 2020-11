Calciomercato Juventus, assalto al difensore | Sorpasso sul Milan

La Juventus vuole intervenire nella prossima sessione di calciomercato in modo da puntellare la difesa. E’ pronto il sorpasso per un difensore accostato in diverse occasioni ai rossoneri

Il club bianconero sembra soffrire molto di più in fase difensiva rispetto alle precedenti stagioni. Andrea Pirlo potrebbe, quindi, chiedere un intervento sul mercato in modo da acquistare un nuovo difensore che possa puntellare il reparto. La Juventus punta, in particolare, un giovane centrale di grande fisicità. Di seguito le ultime novità a riguardo e tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, tutto sul difensore. Il Milan va in secondo piano

Kristoffer Ajer potrebbe approdare in Italia nei prossimi mesi. Il difensore centrale piace da tempo al Milan, ma ora anche la Juventus si è inserita nella corsa al calciatore e sembra aver sorpassato i rossoneri. I bianconeri sembrano voler inserire un giovane nel reparto arretrato di Andrea Pirlo e il norvegese del Celtic ha caratteristiche uniche che attualmente non sono presenti in rosa. Grande fisicità, abilità nei duelli aerei e l’altezza spaventosa di quasi due metri. Vedremo nelle prossime settimane se l’affare decollerà, ma la Juventus vorrebbe chiudere già a gennaio.

