Calciomercato Juventus, offerta alla Lazio | Scambio più cash per il big

Offerta della Juventus alla Lazio per il top player: il club bianconero mette sul piatto due giocatori e una parte cash per convincere Lotito. I dettagli

La Juventus ha in mente un colpo di mercato per alzare la qualità della rosa di Andrea Pirlo. In questi primi mesi di campionato, i bianconeri hanno sofferto molto nella zona centrale del campo e l’allenatore vorrebbe alzare la qualità del palleggio. Un desiderio che la dirigenza vuole accontentare e in tal senso i tanti giocatori di proprietà della Juve possono aiutare. Già, perché alla Lazio per il top player andrebbero due giocatori più una parte cash.

Juventus, offerta alla Lazio per Luis Alberto

Il prescelto della Juventus per rinforzare il centrocampo è Luis Alberto: la Lazio punta molto sullo spagnolo, anche se negli ultimi giorni ci sono state alcune diatribe tra le parti. Nello specifico, il centrocampista aveva dichiarato dopo l’acquisto di Lotito da parte di un aereo per la squadra: “Compra le cose, ma non ci paga“. Una dichiarazione poi ritrattata su Instagram: “Mi assumo le mie responsabilità, ho fatto una cazzata. Voglio chiudere la questione, capisco che è un momento difficile, nella Lazio c’è tanta gente dietro che lavora per il bene di tutti“.

Per Luis Alberto, la Juventus offre i cartellini di Gianluca Frabotta e Rolando Mandragora più un conguaglio economico di 13 milioni di euro. Il centrocampista ex Genoa è attualmente in prestito all’Udinese fino a fine stagione, dunque arriverebbe nell’estate 2021. Frabotta si è messo in luce in quest’inizio di campionato, disputando varie partite. La palla ora passa alla Lazio.

