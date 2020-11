Calciomercato, assalto del Barcellona per il big | Juventus e Milan ko

Juventus e Milan sono concentrate anche sul calciomercato, ma il big potrebbe allontanarsi: occasione: assalto dal top club

È stato un avvio di stagione ricco di sorprese quello della Serie A, dove attualmente comanda il Milan con 17 punti conquistati nelle prime sette giornate. I rossoneri hanno ripreso al meglio dopo aver chiuso lo scorso campionato con una serie di risultati utili consecutivi che è andata avanti da giugno fino ad agosto.

Dopo la sosta ci saranno da subito scontri importanti e la Juventus di Andrea Pirlo proverà a rialzarsi per avvicinarsi in maniera definitiva ai rossonero. Attualmente la ‘Vecchia Signora’ occupa la quinta posizione in classifica ed è distante quattro punti dal Milan a causa dei troppo passi falsi rimediati nelle prime gare.

Calciomercato, beffa per Juventus e Milan: il Barcellona si fionda su Mauro Icardi

Oltre a combattere sul campo, Milan e Juventus continuano anche a lavorare sul calciomercato per colmare delle lacune o iniziare a programmare nel migliore dei modi la nuova stagione.

Entrambi i club, peró, potrebbero presto perdere di vista un obiettivo. Mauro Icardi infatti è nel mirino delle due grandi squadra di Serie A ma su di lui ci sarebbe anche l’interesse di una big. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona sarebbe pronto all’assalto per il bomber argentino.

In queste settimane Icardi ha giocato poco a causa di un infortunio ma in passato ha dimostrato sicuramente di essere un calciatore all’altezza delle grandi squadre.

