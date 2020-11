Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Arriva a gennaio!

La dirigenza della Juventus è già proiettata al calciomercato invernale: idea scambio, il colpo arriva dalla Serie A

In casa Juventus si pensa già ai prossimi movimenti in vista del calciomercato di gennaio. In attesa di tornare in campo dopo la sosta per la sfida con il Cagliari, Fabio Paratici sta preparando una proposta di scambio per il gioiello protagonista in Serie A: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in Serie A: c’è lo scambio

La Juventus è pronta a sacrificare Federico Bernardeschi. Deludente in maglia bianconera, l’esterno è già stato vicino all’addio durante la scorsa estate di mercato salvo poi restare agli ordini di Pirlo. Adesso, con la sessione invernale sempre più vicina, Paratici ha in mente uno scambio con la Fiorentina.

Il clamoroso ritorno in Toscana di Bernardeschi (valutato intorno ai 30 milioni) coinciderebbe con l’approdo a Torino di Nikola Milenkovic. Seguito a lungo da Inter e soprattutto Milan, il serbo è valutato poco meno di 40 milioni dalla dirigenza bianconera.

Milenkovic è considerato il perfetto innesto, anche in ottica futura, per sopperire agli acciacchi di Chiellini e Bonucci. Situazione in divenire, Paratici ci prova: assalto a gennaio a Milenkovic, Bernardeschi la chiave per convincere Commisso.

