Calciomercato, sgarbo Juventus | Inter e Milan, che ‘beffa’!

La Juventus potrebbe puntare un nome a lungo seguito da Inter e Milan nelle ultime sessioni di calciomercato. Il club bianconero tenta la clamorosa beffa verso le rivali

Il reparto dove la Juventus sembra maggiormente intenzionata a intervenire è certamente la difesa. L’inizio della retroguardia bianconera appare deficitario per i tanti gol subiti e anche per gli errori dei singoli interpreti. In più le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini non danno sicurezza ad Andrea Pirlo. Per questo motivo, occhio al possibile colpo per il club torinese già durante il mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, idea Milenkovic: superata la concorrenza?

Una pista interessante potrebbe portare a Nikola Milenkovic, perno difensivo della Fiorentina. Il contratto del serbo è in scadenza e potrebbe lasciare la Toscana già nella prossima sessione di mercato, nonostante la Viola sia decisa a liberarlo solo per una cifra alta a gennaio. Dai 40 milioni chiesti in estate, si potrebbe scendere al massimo a 25-30. Inter e Milan da tempo monitorano la situazione del difensore, ma non hanno mai realmente affondato il colpo. Vedremo se i bianconeri metteranno la freccia nelle prossime settimane sul mercato.

