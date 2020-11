Calciomercato Milan, accordo ad un passo | Futuro in Spagna!

Il Milan è pronto a dirre addio ad uno dei rossoneri protagonista nelle ultime stagioni: accordo vicinissimo, ecco dove giocherà

Il Milan attende il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali per affrontare il Napoli dell’ex Gattuso. Dal campo al calciomercato, Maldini è vicino a chiudere per la cessione di un rossonero già a gennaio: ecco il club più vicino.

Calciomercato Milan, addio a gennaio: i dettagli

Tra le operazioni che Massara e Maldini stanno valutando in vista di gennaio vi sono sicuramente anche diverse uscite. Sfoltire la rosa per, successivamente, rinforzarla. Ecco quindi che il nome più vicino a partire, secondo ‘Todofichajes.com’, è quello di Samu Castillejo.

Conteso tra le altre anche da Villarreal e Atletico Madrid, l’esterno spagnolo è vicinissimo a trasferirsi al Siviglia. Accordo tra i club ad un passo, con il Milan disposto a cederlo in prestito con opzione di riscatto per gli spagnoli a giugno.

Monchi e Maldini continuano a trattare ma pare evidente che Castillejo, nelle gerarchie di Pioli sia finito tra le alternative di lusso.

