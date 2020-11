Calciomercato Milan, super colpo in attacco | Assalto in Germania

Il Milan prepara il nuovo colpo in attacco. La società rossonera starebbe pensando così al post Zlatan Ibrahimovic: innesto di assoluto valore

Saranno mesi decisivi per il Milan non solo per il campionato, ma anche per quanto riguarda il calciomercato del club rossonero. Maldini starebbe lavorando sul possibile rinnovo dei diversi calciatori a parametro zero con un occhio di riguardo al post Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con Calhanoglu | Offerta e controfferta Milan

Calciomercato Milan, assalto a Marcus Thuram: le cifre

Così il Milan avrebbe messo gli occhi sull’attaccante francese del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus Lilian. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il club tedesco lo farebbe partire soltanto a partire da 40 milioni in su. Proprio nei giorni scorsi è arrivato anche il suo esordio in Nazionale maggiore dopo la prima convocazione di Deschamps.

E così sul suo futuro è intervenuto anche Lilian Thuram che ha svelato ai microfoni de La Stampa: “Consiglierei la Serie A a Marcus? Bisogna lasciare ai figli le loro scelte”. I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere da vicino dove andrà a giocare il giovane attaccante francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Nainggolan a gennaio | Cifre e dettagli