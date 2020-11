Calciomercato Inter, richiesta monstre per Barella | Il Real prova lo scambio

Nicolò Barella è diventato un centrocampista di sicuro affidamento per l’Inter e per la Nazionale italiana. Assalto del Real Madrid con uno scambio stellare

In pochi mesi è diventato un giocatore completo e di sicuro avvenire: Nicolò Barella si è preso anche la Nazionale italiana dopo l’exploit con l’Inter sotto la gestione Conte. Le qualità erano note fin dai tempi del Cagliari, ma il calciatore sardo era molto discontinuo e falloso ricevendo spesso cartellini. In aggiunta, il centrocampista nerazzurro è diventato utile anche in zona di rifinitura regalando assist al bacio ai compagni.

Calciomercato Inter, Barella-Casemiro: scambio Real

Già nella sfida d’andata di Champions contro il Real Madrid, Barella è stato prodigioso con un colpo di tacco illuminante a Lautaro Martinez: nelle prossime settimane ci sarà la sfida di ritorno a San Siro.

Proprio il club spagnolo avrebbe messo gli occhi sul talentuoso giocatore dell’Inter, che valuterebbe intorno ai 70-80 milioni. Il Real avrebbe anche proposto il cartellino del centrocampista brasiliano, Casemiro, ma la società milanese ha subito rispedito al mittente l’offerta.

Un giocatore dal tasso tecnico elevato in grado di occupare la scena internazionale: le big pensano a Barella.

