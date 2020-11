Calciomercato Inter, carta Eriksen per il colpo in Serie A! I dettagli

Christian Eriksen sembra ormai agli sgoccioli della sua avventura con la maglia dell’Inter. Il trequartista danese potrebbe passare in un altro club di Serie A: attenzione al possibile scambio

Il futuro del trequartista danese sarà con ogni probabilità lontano da Milano. L’ex Tottenham non è mai riuscito realmente a inserirsi negli schemi di Antonio Conte e il tecnico sembra avere tutt’altre idee per la composizione del centrocampo dell’Inter. A gennaio, considerate anche le tensioni a distanza dell’ultimo periodo, è sempre più probabile il divorzio. Attenzione alla possibile pista che porterebbe il calciatore al Napoli.

Calciomercato Inter, pista Napoli per Eriksen. Occhio allo scambio

Il trequartista si inserirebbe, invece, alla perfezione nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, modulo in cui per anni ha fatto la fortuna del Tottenham. Il danese passerebbe, dunque, fin dal mercato di gennaio al club partenopeo, ma occhio al possibile scambio. Beppe Marotta potrebbe spingere, infatti, per l’arrivo a giugno di Alex Meret. L’estremo difensore è una contropartita gradita e costituirebbe il post-Handanovic. Vedremo se l’affare riuscirà a decollare a queste condizioni: i due club sono pronti a trattare, l’Inter vuole piazzare il centrocampista.

