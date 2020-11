Calciomercato Juventus, richiesta Bonucci | Scambio a sorpresa con l’Inter

In casa Juventus Leonardo Bonucci chiede un rinforzo in difesa al quale è pronto ad insegnare tanto: si apre lo scambio con l’Inter

La Juventus attende il ritorno a Torino di Leonardo Bonucci, che durante gli impegni con la nazionale ha riportato un infortunio che ora sarà valutato meglio dallo staff bianconero. Nel frattempo il difensore ha una richiesta alla società per rinforzare la difesa. Scambio a sorpresa con l’Inter.

Calciomercato Juventus, Bonucci vuole Bastoni: proposto all’Inter Demiral

In casa Juventus si continua a pensare ai possibili rinforzi che possa migliorare la squadra nella prossima stagione. Dunque si ragiona anche su come sostituire Giorgio Chiellini e ad avere un’idea è il suo compagno di reparto Leonardo Bonucci. Infatti il difensore bianconero avrebbe chiesto alla società l’acquisto di Alessandro Bastoni, giovane difensore dell’Inter che ha potuto osservare da vicino in nazionale ed al quale ha affidato la maglia numero 19 nella partita contro la Polonia, che di solito indossa lui.

Per arrivare ad acquistare il centrale classe 1999 però la Juventus dovrà fare i conti con l’Inter, che lo valuta un vero e proprio gioiello. Così i bianconeri hanno pensato di mettere sul piatto uno scambio alla pari con Merih Demiral, che ha un anno in più di Bastoni. Soluzione però che non basta ai nerazzurri, che chiedono anche un conguaglio di 20 milioni. Richiesta non da poco da parte della società interista, ma che la Juventus potrebbe anche decidere di accontentare.

