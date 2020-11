Calciomercato Milan, addio al gioiello | Concorrenza dell’Atalanta

Il Milan verosimilmente dovrà dire addio a un vecchio obiettivo: si sta facendo sempre più seria la concorrenza dell’Atalanta

La lista degli obiettivi di Paolo Maldini è molto lunga: l’idea è quella di rinforzare sempre di più il Milan per conquistare almeno la qualificazione in Champions, per poi puntare a qualcosa in più. Il dt rossonero ritiene che la squadra sia da rinforzare in tutti i reparti, ecco perché è ancora interessato a un calciatore per cui è stata già fatta un’offerta in passato. C’è però da monitorare la concorrenza dell’Atalanta.

Milan, l’Atalanta vuole Angel Correa

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, l’Atalanta è molto interessata ad Angel Correa. Il trequartista dell’Atletico Madrid è uno dei fedelissimi di Diego Pablo Simeone, che vorrebbe trattenerlo. I Colchoneros avrebbero già rifiutato un’offerta in passato dal Milan di 45 milioni di euro. Tuttavia, le cose ora sembrano cambiate.

Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, è propenso ad ascoltare le offerte per Correa. L’Atalanta ha già chiesto l’argentino qualche mese fa e ora potrebbe tornare alla carica. Gasperini crede che Correa si adatti bene al suo gioco e ha intenzione di soffiarlo al Milan.

