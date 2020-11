Calciomercato Milan, si complica il rinnovo | Juventus in agguato

Il club milanese ha stupito tutti in quest’inizio di stagione con ottime prestazioni. Occhio, però, alla questione rinnovi per il calciomercato del Milan e all’inserimento della Juventus

Il club rossonero, nonostante un progetto ricco di calciatori giovani e sotto l’attenta guida di Zlatan Ibrahimovic, vola in Serie A. Forse anche per questo, sono diversi i big entrati nel mirino di altri top club italiani e esteri. I casi Donnarumma e Calhanoglu sono ormai sulla bocca di tutti da settimane, ma attenzione anche alla situazione di Alessio Romagnoli. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, occhio al rinnovo di Romagnoli: Juventus pronta

Il centrale ex Roma rappresenta, al netto di qualche infortunio di troppo uno dei perni della squadra di Stefano Pioli. Il difensore, però, deve risolvere la situazione relativa il suo rinnovo di contratto. Mino Raiola, infatti, ha posto all’attenzione della dirigenza una cifra molto alta: la richiesta è di 6 milioni netti l’anno. La Juventus è pronta a inserirsi nella corsa al calciatore, nel caso in cui non dovesse rinnovare. L’attuale accordo è in scadenza nel 2022: si attendono novità decisive nei prossimi mesi, ne sentiremo parlare ancora per molto.

