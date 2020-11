Coronavirus, confermata la positività di Pioli | Salta Napoli-Milan

Arriva la conferma anche al tampone: Stefano Pioli è positivo al coronavirus, salterà Napoli-Milan in programma domenica

Nella giornata di venerdì, Stefano Pioli era risultato positivo al coronavirus dopo aver effettuato un test rapido. Oggi è arrivata la conferma: l’allenatore del Milan è positivo anche al tampone molecolare e dovrà saltare la sfida contro il Napoli, in programma domenica sera alle 20:45. Pioli è asintomatico e attualmente in quarantena. Contro i partenopei, in panchina, ci sarà il suo vice Giacomo Murelli.

