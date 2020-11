Italia, il CT Mancini ancora positivo | Sarà assente contro la Bosnia

Ancora niente Italia per il CT Roberto Mancini: il tecnico degli azzurri resta positivo e sarà assente contro la Bosnia

Continua ad allenare da casa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini: dopo il secondo giro di tampone, il CT è risultato ancora positivo al Covid-19 e sarà costretto a delegare la panchina dei suoi azzurri all’allenatore in seconda Alberico Evani, anche per la gara di mercoledì sera contro la Bosnia. Poco male, tuttavia, per Mancini: la sua Italia continua a volare, potendosi fidare ciecamente dell’amico e collega Evani, che sta telecomandando i suoi ragazzi per lui.

