Calciomercato Inter, rinnovo e addio | Scambio in Serie A

L’Inter non sta vivendo un grande momento ma intanto pensa ai prossimi rinforzi: pronto lo scambio per il talento

L’Inter ha vissuto due mesi molto difficili fin qui e dovrà provare a rialzarsi il prima possibile dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri occupano al momento la settima posizione in classifica e sono distanti cinque punti dal Milan, che dopo le prime sette giornate è al comando della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi scambio per Haaland | I dettagli

In campionato però non c’è ancora da preoccuparsi visto che mancano tanti mesi e tante gare alla fine, ma il pensiero principale va alla Champions League. Mancano solo tre gare alla conclusione dei gironi e l’Inter deve obbligatoriamente fare risultati importanti per raggiungere gli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si complica il rinnovo | Juventus in agguato

Calciomercato Inter, Rovella nel mirino: si tenta lo scambio per Vecino

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto, la società continua a valutare possibili colpi di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ore nel mirino ci sarebbe Rovella, che la società vorrebbe prendere spendendo il giusto. Per farlo però dovrà battere la concorrenza della Juventus e della Roma, che si è aggiunta alla corsa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, segnali positivi dalla Premier | Paratici all’assalto!

Il giovane centrocampista del Genoa sta stupendo tutti in questa stagiona e per questo ha attirato le attenzioni delle big. L’Inter vuole mettere sul piatto Vecino per provare lo scambio, ma prima i liguri devono rinnovare il contratto del classe 1999 visto che con le condizioni attuali si svincolerebbe a giugno 2021.

Su Rovella però ci sono anche Roma e Juventus che potrebbero fare concorrenza ai nerazzurri e provare a strapparlo nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, svolta Brahim Diaz | Il Real Madrid ha deciso!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Assalto a gennaio!