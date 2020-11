Calciomercato Juventus, irrompe Guardiola | 20 milioni: arriva subito!

Il tecnico spagnolo si è intromesso tra un obiettivo bianconero e la società di Torino

David Alaba alla fine della stagione lascerà il Bayern Monaco: la rottura tra le parti è oramai certa, ma i bavaresi vorrebbero evitare di lasciar andare il giocatore a parametro zero. Data la possibilità di accordarsi già a gennaio con un altro club, sarà difficile riuscire a convincere il giocatore a rientrare in qualche trattativa, o comunque trovare una società disposta a pagare il cartellino dell’esterno austriaco già a gennaio. Eppure sembra che, pur di anticipare i tempi, una delle pretendenti di Alaba si sia fatta avanti per poter avere le prestazioni del giocatore a partire dalla finestra di mercato invernale, stando a quanto riportato da ‘DonBalon’.

Calciomercato Juventus, Guardiola si intromette

Si tratta del Manchester City, con Guardiola disposto a versare nelle casse del Bayern 20 milioni di euro pur di avere subito a disposizione l’esterno biancorosso. Una mossa che anticiperebbe qualsiasi altra concorrente, tra cui anche la Juventus, che avrebbe voluto siglare l’accordo con Alaba a parametro zero, così da averlo pronto per il mese di giugno: questo, però, significava per il giocatore dover restare altri sei mesi in Bundesliga, con il rischio di vedere poche volte il campo da titolare e continuare a osservare le gare dei compagni dalla panchina. A rimanere penalizzata da questa eventuale intromissione da parte di Guardiola ci sarebbe anche Zidane, che era fortemente interessato all’arrivo del giocatore, quasi quanto Laporta, che lo aveva promesso come dote per la sua elezione a presidente del Barcellona.

