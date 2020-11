Calciomercato Juventus, Haaland libera Benzema | Scambio con il Real

Grazie all’approdo di Erling Haaland al Real Madrid, la Juventus potrebbe beneficiare di uno scambio per arrivare a Benzema

Erling Haaland è l’obiettivo numero uno del Real Madrid per l’attacco: la giovane età e la media gol straordinaria hanno convinto Florentino Perez e Zinedine Zidane a puntare su di lui per il futuro. L’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa dei Galacticos, in modo tale da aprire un nuovo ciclo vincente. L’arrivo del norvegese, dunque, libererebbe anche Karim Benzema, che interessa alla Juventus.

Juventus, scambio con il Real Madrid per Benzema

L’idea del Real Madrid è quella di sbarazzarsi di Karim Benzema una volta messe le mani su Haaland. L’attaccante norvegese ha il futuro dalla sua parte e l’ex Lione, per quanto abbia dato tanto alla causa dei Blancos, a 33 anni potrebbe lasciare la squadra di Zidane.

E qui subentra la Juventus, parecchio interessata a Benzema, anche per il rapporto e l’intesa con Cristiano Ronaldo. Un vero e proprio numero 9 per puntare alla vittoria della Champions, riproponendo l’attacco del Real di qualche anno fa. Per convincere i Blancos, i bianconeri metterebbero sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. L’argentino è uno dei profili valutati da Zidane per rinforzare la trequarti offensiva e sarebbe il giusto partner da affiancare ad Haaland.

