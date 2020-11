Calciomercato, colpaccio Juve | Scambio alla pari col Real!

Possibile scambio con il Real Madrid per arrivare a un obiettivo a centrocampo

Con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo con innesti che possano essere congeniali al gioco di Andrea Pirlo, la Juventus tiene sempre d’occhio i talenti in uscita dalle big d’Europa, per esuberi o per cicli interrotti. Tra questi c’è sicuramente Isco, non più tenuto in grande considerazione da Zidane al Real Madrid e probabilmente destinato a lasciare le merengues al termine di questa stagione. Valutato attualmente 22 milioni di euro, i bianconeri vorrebbero provare ad arrivare a lui senza un esborso economico che possa gravare ulteriormente su un bilancio già in condizioni non semplici.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo se la prende con i compagni | Il discorso a Dybala

Calciomercato Juventus, scambio con il Real Madrid

L’offerta che la Juventus proverà a presentare a Florentino Perez si basa su uno scambio di cartellini: al Real Madrid verrebbe proposto Aaron Ramsey, arrivato al suo secondo anno in maglia bianconera e non entrato nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora, tantomeno negli schemi tattici di Andrea Pirlo. Acquistato a parametro zero, la sua valutazione attualmente è pari a quella del centrocampista spagnolo, che tra l’altro è più giovane di due anni rispetto al gallese. Un’opportunità di mercato che permetterebbe ai bianconeri di mettere a bilancio una buona plusvalenza e di andare a rinforzare un reparto che più che mai ha bisogno di nuovi elementi in grado di velocizzare il gioco e la manovra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ramsey per il terzino | ‘Scippo’ a Conte