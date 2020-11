Calciomercato Juventus, lo vuole Ronaldo | CR7 chiama l’ex Pallone d’Oro

Cristiano Ronaldo è un elemento molto importante per la Juventus, che vuole rinforzare chiamando un suo vecchio amico, vincitore del Pallone d’Oro

Il desiderio di Cristiano Ronaldo è quello di rendere la Juventus sempre più forte. Ed è per questo che ha interesse nel far approdare a Torino un suo vecchio compagno di squadra. Il giocatore ha già vinto il Pallone d’Oro, proprio come lui, e andrà in scadenza di contratto. Si tratta di Luka Modric, regista del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, segnali positivi dalla Premier | Paratici all’assalto!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo e addio | Scambio in Serie A

Juventus, Ronaldo chiama Modric

Stando a quanto riportato da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo approfitterà dell’incontro tra Portogallo e Croazia per parlare ancora con Luka Modric. CR7 vuole convincere il croato ad approdare alla Juventus a fine stagione a parametro zero. L’ex Pallone d’Oro ritroverebbe così il suo amico e lascerebbe Madrid in direzione Torino, proprio come fatto dal portoghese.

In conferenza stampa sono arrivate anche le parole di Modric, che ha rivelato di aver già incontrato Ronaldo: “E’ stato bello ritrovarlo dopo tanto tempo, abbiamo parlato un po’ di tutto. Una bella conversazione tra amici“. La partita tra Portogallo e Croazia servirebbe a CR7 per convincere Modric ad arrivare alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi scambio per Haaland | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si complica il rinnovo | Juventus in agguato