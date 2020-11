Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos | Parla il padre!

Calciomercato Juventus, la bomba sul futuro di Sergio Ramos: le parole del padre-agente, José Maria Ramos, ai microfoni di Chiringuito TV

Una vita trascorsa con la camiseta blanca e adesso l’ipotesi di un clamoroso addio: sono tante le voci che si rincorrono sul futuro di Sergio Ramos, considerando che il suo contratto con il Real Madrid è ormai prossimo alla scadenza. Una scadenza che, uniti ai tanti trofei vinti in questi anni, poteva indurre ad un possibile nuovo capitolo nella carriera dello spagnolo, con la Juventus che resta alla finestra e l’amico Cristiano Ronaldo pronto a riabbracciarlo a Torino.

Calciomercato Juventus, il Real col fiato sospeso: il padre di Ramos fa chiarezza

Attenzione, però, a quella che è stata la bomba rilasciata dal media iberico, ‘Chiringuito TV’, che ha intercettato José Maria Ramos, padre e agente del calciatore, strappandogli parole inequivocabili sul futuro di Sergio Ramos: “Siamo al lavoro per il rinnovo con i blancos. Sergio è tranquillo ed entrambi siamo fiduciosi che possa restare a Madrid ancora a lungo. L’ottimismo di tutte le parti è alto e credo che presto arriveremo ad un accordo”. Nessun addio, al momento, per il centrale spagnolo: il suo futuro sembra ancora fortemente legato a quello del Real Madrid e ben lontano da un nuovo capitolo in Serie A o in Premier League.

