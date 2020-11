Calciomercato Milan, bomber nel mirino | Sfida alla Juventus

Il Milan mette inizia a lavorare sul mercato per la prossima stagione e mette nel mirino un giovane bomber: anche la Juventus in corsa

Il calciomercato non si ferma mai ed in casa Milan si pensa già al futuro, lavorando agli obiettivi per la prossima stagione. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa essere l’erede di Zlatan Ibrahimovic ed il mirino si sposta in Olanda. Sul bomber però c’è anche la Juventus.

Calciomercato Milan, Malen osservato speciale: su di lui anche la Juventus e non solo

Una nuova sfida di calciomercato tra Milan e Juventus potrebbe aprirsi l’estate prossima. Infatti entrambi i club sono alla ricerca di un attaccante, soprattutto i rossoneri visto l’incerto futuro di Zlatan Ibrahimovic. Così il mirino di entrambi i club si sposta in Olanda, precisamente in casa PSV, dove gioca un attaccante che lo scorso anno ha sorpreso tutti, Donyell Malen.

Il classe 1999 infatti lo scorso anno ha messo a segno 11 gol in 14 presenze in Eredivisie e 6 gol in otto presenze tra Champions League ed Europa League. Numeri da vero bomber prodigio che si stanno confermando anche in questa stagione, dove ha segnato 8 gol in 11 presenze tra campionato e coppe. Inoltre, a favorire il trasferimento nelle due italiane c’è il fatto che il calciatore è seguito da Mino Raiola, con i quali i rapporti sono ottimi. L’unico ostacolo al momento potrebbero essere i 50 milioni richiesti dal club olandese e la concorrenza di Arsenal e Barcellona.

