Inter, brutte notizie per Conte | Altro positivo al Covid-19

Nuovi problemi di formazione per Antonio Conte, che dovrà rinunciare ad un calciatore risultato positivo al Covid-19: non finiscono i guai in casa nerazzurra

L’Inter dovrà fare i conti con un nuovo caso di positività arrivato proprio pochi minuti fa: Kolarov è risultato positivo al Covid-19 e non ci sarà per le prossime sfide della compagine nerazzurra. Ancora un problema per Antonio Conte.

Inter, il comunicato ufficiale su Kolarov

Ecco il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Dopo il centrocampista croato Brozovic, ecco che l’allenatore dell’Inter dovrà fare a meno per diversi impegni del centrale serbo.

L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio che si è adeguato già da tempo a queste notizie improvvise. Gli allenatori dovranno continuare a preparare le sfide in questo modo, ma al momento il pallone continuerà a rotolare sul terreno di gioco.

