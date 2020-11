Nuovi problemi di formazione per Antonio Conte, che dovrà rinunciare ad un calciatore risultato positivo al Covid-19: non finiscono i guai in casa nerazzurra

L’Inter dovrà fare i conti con un nuovo caso di positività arrivato proprio pochi minuti fa: Kolarov è risultato positivo al Covid-19 e non ci sarà per le prossime sfide della compagine nerazzurra. Ancora un problema per Antonio Conte.