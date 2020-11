Calciomercato, Juventus-Alaba: assist a sorpresa | Non è finita!

La Juventus non perde di vista il colpo Alaba dal Bayern Monaco: per lapprodo dell’austriaco a Torino arriva un aiuto inatteso

In attesa di scendere in campo per il match contro il Cagliari all’Allianz Stadium, la dirigenza bianconera lavora ai prossimi colpi di calciomercato. Resta viva la pista, tra gennaio e giugno, che porta a David Alaba. Nella corsa all’acquisto dell’austriaco, spunta un alleato inatteso: può favorire l’approdo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Alaba: l’ex bianconero in aiuto

Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, la pista che porta al colpo David Alaba non è tramontata. Anzi. I contatti tra la dirigenza juventina e l’entourage restano vivi, nonostante l’importante richiesta del calciatore di 15 milioni netti a stagione. Uno stipendio importante, inferiore in quel di Torino solo a quello di CR7. Folta la concorrenza per il pilastro del Bayern, in scadenza a giugno: Real Madrid, Manchester City e Barcellona restano alla finestra.

A favorire la Juventus, però, potrebbe essere un compagno di Alaba al Bayern Monaco: Douglas Costa. L’esterno brasiliano, in prestito dai bianconeri, ha parlato molto bene del club torinese ad Alaba. Il 30enne verdeoro ha confidato al difensore che non avrebbe mai lasciato la Juventus, a cui resta legatissimo, indirizzandolo dunque verso i campioni d’Italia.

L’intermediazione di Douglas Costa potrebbe portare la ‘Vecchia Signora’ in pole: il sogno Alaba è tutt’altro che svanito.

