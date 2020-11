Calciomercato, panchina top per Allegri | Tutti i dettagli

Nuovo incarico per Massimiliano Allegri: l’ex allenatore della Juventus potrebbe rimettersi in gioco su una panchina top

Massimiliano Allegri aveva lasciato la Juventus per far posto a Maurizio Sarri nell’estate 2019 e da quel momento non si è mai più rimesso in gioco. Almeno fino a quest’anno, dove potrebbero verificarsi degli scenari che permetterebbero il suo ritorno. Una specie di ‘intreccio’ con la Germania, con la nazionale che ieri sera ha perso 6-0 contro la Spagna.

Allegri torna ad allenare e va in Germania

Il 6-0 contro la Spagna rappresenta per la Germania una delle sconfitte più difficili da digerire della storia. Mai si era vista così tanta differenza tra le due nazionali e la Federazione starebbe pensando di sollevare dall’incarico Joachim Loew. Il ct ha vinto il Mondiale nel 2014, ma il ciclo tedesco sembra giunto alla conclusione e come nuovo condottiero della Germania verrebbe ingaggiato Hansi Flick.

Flick ha vinto il triplete con il Bayern la scorsa stagione, portandola a essere la migliore squadra del mondo. La Federazione vorrebbe affidargli l’incarico di ct. Un intreccio di cui a beneficiarne è soprattutto Massimiliano Allegri. Infatti, il Bayern Monaco non vorrebbe liberare il suo allenatore, a meno che non riesca a convincere Allegri ad accettare la panchina. Un ritorno in grande stile per l’ex tecnico della Juventus.

