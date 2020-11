Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Gioiello ‘grazie’ a Gagliardini

Beppe Marotta pensa allo scambio con il club di Serie A. Gagliardini la chiave per il colpo: tentativo a gennaio

In attesa di scendere in campo per la sfida con il Torino, in casa Inter si pensa alla prossima sessione di calciomercato. A gennaio, infatti, il club nerazzurro ha intenzione di farsi avanti per uno dei protagonisti di Serie A: ipotesi scambio, Gagliardini la chiave per il colpo.

Calciomercato Inter, addio Gagliardini: scambio per Conte

L’Inter si muove per la prossima sessione di mercato. In vista di gennaio, il nome caldo per la trequarti di Antonio Conte è Ruslan Malinovskyi. Il gioiello dell’Atalanta, 9 presenze e 2 assist in stagione, può arrivare grazie a Gagliardini.

Marotta pensa quindi allo scambio con l’ex atalantino nell’affare per convincere la ‘Dea’ a cedere il talento ucraino. L’Inter ci proverà già a gennaio ma il discorso potrebbe anche essere rimandato alla prossima estate.

Tutto dipenderà dalla volontà dell’Atalanta e di Gasperini: Malinovskyi, accostato anche al Napoli, tra gli obiettivi principali dei nerazzurri.

