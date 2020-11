Calciomercato Serie A, incontro e rinnovo | Poi vola in una big!

Il talento rossoblu è in scadenza di contratto: il Genoa vuole rinnovare per poi cederlo a giugno

Genoa in apprensione per la situazione legata al futuro di Nicolò Rovella: il giovanissimo difensore rossoblu è stato mandato in campo da Maran senza alcuna remora nel corso di queste prime giornate di campionato ed è già finito nel mirino delle big del nostro campionato. Con un contratto in scadenza alla fine di quest’anno, il ds Daniele Faggiano vorrebbe provare a trattenere il giocatore per poterlo poi cedere al termine della stagione: in questi giorni è in programma un incontro con il suo agente, Giuseppe Riso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare low cost e ‘scarto’ in prestito | I dettagli

Calciomercato, rinnovo e poi cessione in Serie A

Con la Juventus già pronta a investire sul giocatore, magari lasciandolo un anno in prestito al Genoa come avvenuto con Romero la scorsa stagione, sarà necessario trovare prima un accordo con l’entourage di Rovella, per evitare di perderlo a zero già a gennaio. Con la garanzia di poter andare via poi a giugno, si potrebbe trovare una soluzione per rinnovare con adeguamento contrattuale e mettere d’accordo tutte le parti. Sullo sfondo anche Milan e Inter monitorano la situazione, con la speranza di poter anticipare gli occhi attenti di Paratici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Inter, rinnovo e addio | Scambio in Serie A

Calciomercato Juventus, occhi sul gioiellino | Ha stregato Pirlo