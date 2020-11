Calciomercato, Giroud in Serie A | Ma niente Inter!

Potrebbe essere in Serie A il futuro di Olivier Giroud, ma non all’Inter. Su di lui infatti è piombata un’altra società

L’Inter è alla ricerca di un centravanti da utilizzare come vice Lukaku. Conte ha a disposizione Pinamonti come quarta punta, ma desidera un profilo di livello internazionale per permettere al belga di rifiatare in alcune partite. Tanti sono i giocatori monitorati, tra cui Olivier Giroud. L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea e alla ricerca di una sistemazione, che potrebbe essere in Serie A, ma non sarebbe l’Inter.

Inter, ‘scippo’ Lazio: occhi su Giroud

In casa Lazio si è venuto a creare un vero e proprio caos per Ciro Immobile. Annullate le visite mediche del giocatore vista l’assenza del tampone negativo e probabilmente Simone Inzaghi dovrà farne a meno anche per la sfida di Crotone. Immobile per la Lazio è un calciatore imprescindibile e la sua assenza sta inducendo l’allenatore biancoceleste a cercare un vice di altro profilo.

E qui entra in scena Giroud, che come già detto dovrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio. A Inzaghi piacerebbe molto allenarlo e affidargli le chiavi dell’attacco in assenza di Immobile. Una mossa che metterebbe in difficoltà l’Inter, che si trova nella stessa situazione della Lazio: far fronte alla mancanza di alternative di un certo tipo ai suoi migliori giocatori.

