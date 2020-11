Calciomercato Juventus, intreccio Alaba dalla Spagna | Le ultime

La Juventus è in fila per assicurarsi le prestazioni di David Alaba, in uscita dal Bayern Monaco. I bianconeri, però, dovranno superare l’agguerrita big spagnola

Nelle ultime ore, si sta parlando con insistenza sempre maggiore del futuro di David Alaba in ottica Juventus. Il terzino austriaco piace molto ai bianconeri e dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Bayern Monaco, dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto. Il laterale austriaco, però, è nel mirino di diversi top club europei. Di seguito le ultime novità di giornata direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid su Alaba, ma solo in un caso

Il difensore austriaco potrebbe essere una grande occasione anche per il Real Madrid. I Blancos sono molto interessati al terzino e pronti ad approfittare della sua uscita dal Bayern. I rapporti con il super agente Pini Zahavi sono eccellenti e questo favorirebbe l’affare. Arriverà, secondo quanto riporta ‘As’, solo in caso di addio di Sergio Ramos. Il rinnovo dello spagnolo con il Real è sempre più complicato e resta sul tavolo la ricca offerta del PSG. Una concorrente in più, dunque, per la Juventus per il terzino del Bayern.

