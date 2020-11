Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Rifiuto totale: vuole solo una cosa

Novità sul fronte Juventus in sede di calciomercato: svolta nel futuro di Mauro Icardi, il quale ha appena rifiutato un’offerta

Mauro Icardi sembra aver preso una decisione riguardo il suo futuro. Il centravanti del PSG è nel mirino di diverse squadra, ma la sua volontà è chiara. E’ arrivato anche un rifiuto per un top club spagnolo, visto che vorrebbe ritornare in Serie A. La Juventus resta spettatrice interessata.

Juventus, Icardi rifiuta l’Atletico Madrid

Mauro Icardi sta vivendo un pessimo momento al Paris Saint-Germain. Il centravanti argentino è fuori dai piani di Thomas Tuchel, che gli preferisce Moise Kean. L’ex Inter ha voglia di tornare subito protagonista e, infatti, avrebbe rifiutato l’offerta dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Maurito ritiene che essendoci Luis Suarez, andrebbe a Madrid per fare ciò che già sta facendo a Parigi: la riserva. Ecco perché il suo desiderio è quello di ritornare in Serie A, il campionato dove si è espresso meglio.

Le due squadre con cui vorrebbe giocare Icardi sono la Juventus o il Milan. I bianconeri lo hanno già cercato ai tempi dell’Inter e il loro interesse non è ancora svanito. Una destinazione gradita dall’attaccante per la caratura del club e i suoi obiettivi. Mentre il Milan potrebbe far leva sul fatto che il centravanti argentino a Milano si è trovato molto bene e riprenderebbe la vita precedente.

