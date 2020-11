Calciomercato Juventus, il big si allontana dal rinnovo | I dettagli

La Juventus sembra molto interessata alla situazione di un big che potrebbe clamorosamente cambiare maglia sul calciomercato. Il rinnovo di contratto resta complicato: ecco i dettagli

Nelle ultime settimane, si parla molto della possibilità che Sergio Ramos non rinnovi il suo contratto con il Real Madrid. Il centrale spagnolo è uno dei perni della squadra, ma, nonostante ciò, il prolungamento con i Blancos resta lontano. Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato, inoltre, di un possibile intreccio anche per il futuro di David Alaba. Dalla Spagna, intanto, sono sicuri che il rinnovo del difensore spagnolo sia ancora lontano.

Una vita al Real Madrid e potrebbe non bastare. Sergio Ramos sta cercando un accordo con i Blancos, ma ancora la quadratura economica non è arrivata. Il difensore, secondo quanto riporta ‘Todo Fichajes’, aveva richiesto inizialmente un contratto di tre anni, ma ora potrebbe accontentarsi solo di due. Non ha intenzione, però, di venire incontro al Real Madrid per quanto riguardo il taglio dello stipendio. E’ lì che si svolgerà lo scontro principale tra club e calciatore: e la firma sembra ancora lontana.

