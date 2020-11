Calciomercato, assalto Barcellona in Serie A | Cifre e dettagli

Il Barcellona torna a guardare con interesse in Italia. I catalani puntano il talento protagonista in Serie A: i dettagli

Il Barcellona torna a guardare in Serie A. Dopo il discusso scambio Pjanic-Arthur con la Juventus, il club catalano mette nel mirino uno dei talenti del nostro calcio. Dalla Spagna sono certi, nel calciomercato di gennaio può arrivare l’assalto decisivo.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, tegola Osimhen | Il Ct della Nigeria allo scoperto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, segnali positivi dalla Premier | Paratici all’assalto!

Calciomercato, addio Napoli: vuole il Barcellona!

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Barcellona starebbe lavorando ad un colpo di spessore per l’attacco di Koeman. In vista di gennaio, il nome caldo rimane sempre quello di Depay ma non sarà semplice strapparlo al Lione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Spunta il piano B per i catalani, che studiano le alternative all’olandese. L’ultima idea è quella che porta a Hirving Lozano, già vicino al Barcellona prima di approdare in maglia azzurra. L’attaccante del Napoli ha una valutazione di 30-35 milioni e non ha mai nascosto il suo desiderio di approdare in Catalogna, al fianco di Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo e addio | Scambio in Serie A

Il messicano, accostato anche al Milan, nell’attuale stagione con la maglia del Napoli ha già messo a segno 4 reti con 1 assist vincente in 9 presenze.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, nuovo assalto a Koulibaly | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, c’è l’accordo! Milan ‘beffato’