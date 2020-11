Calciomercato Milan, Calhanoglu via gratis | L’erede è un top della Serie A

Il Milan potrebbe intervenire in maniera importante a centrocampo sul calciomercato nei prossimi mesi. I rossoneri, però, sono vicini a perdere Calhanoglu a parametro zero

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan è fortemente in bilico. Nonostante gli ultimi sei mesi del turco con la maglia rossonera siano stati eccellenti, permane grande distanza per il rinnovo di contratto. Il trequartista potrebbe dunque salutare, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Il sostituto del turco, però, potrebbe essere un nome eccellente proveniente direttamente dalla Serie A.

Calciomercato Milan, Calhanoglu saluta. Il sostituto è clamoroso

Il Milan potrebbe, dunque, perdere una delle sue pedine essenziale per il gioco di Pioli. Allo stesso tempo, però, occhio al sostituto che potrebbe arrivare a Milano. Si tratta di Luis Alberto. Negli ultimi giorni, è in accesa polemica con la Lazio per via del ritardo negli stipendi. Dopo la multa, potrebbe arrivare anche un declassamento tecnico sul campo. Per 45 milioni potrebbe arrivare a Milano, vedremo se il Milan li investirà. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Krunic, valutato 15 milioni di euro.

