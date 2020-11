Calciomercato Milan, Calhanoglu ai saluti | Nuovo scambio in Serie A

Calciomercato Milan, Calhanoglu si allontana dai rossoneri: si riparla di uno scambio in Serie A, il Napoli protagonista

Si affronteranno domenica sera in campionato, per uno scontro diretto che vale la testa della classifica. Intanto, fuori dal campo, intrecciano i loro destini anche sul calciomercato. Il Napoli riceve il Milan andando all’assalto del primato, di contro i rossoneri vogliono difendere la vetta e anzi ribadire con forza l’ottimo avvio di stagione lanciando un segnale importante. A gennaio, tra le due, potrebbe poi avere luogo uno scambio molto interessante, con protagonista Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: lo scambio che fa felice Gattuso

Riguardo al turco, i fatti sono noti: rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021, che appare lontano, per le pretese piuttosto esose dell’entourage del giocatore. Il divorzio appare ormai a un passo e l’unica occasione per il Milan per non perderci dal suo addio è cederlo a gennaio per monetizzare, o comunque farlo entrare in uno scambio. Del Napoli si era già parlato come pista per l’ex Bayer Leverkusen. Gattuso, non è un mistero, lo apprezza molto dai trascorsi in rossonero e soprattutto ha bisogno di un’alternativa di livello sulla trequarti. Giuntoli è al lavoro per accontentarlo e studia con Maldini e Massara un’operazione in cui potrebbe passare in rossonero Diego Demme. Dopo i primi mesi molto positivi, l’ex Lipsia non ha ritrovato continuità di rendimento. Un centrocampista che invece potrebbe fare discretamente comodo a Pioli. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, con le valutazioni dei due calciatori fissate intorno ai 15 milioni di euro.

