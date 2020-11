Napoli-Milan, tegola Osimhen | Il comunicato UFFICIALE

Napoli-Milan, brutte notizie per gli uomini di Gattuso: c’è l’esito degli esami strumentali Victor Osimhen

Brutte notizie in casa Napoli, in vista della super-sfida contro il Milan: gli esami strumentali hanno evidenziato una lussazione anteriore alla spalla destra per Victor Osimhen. Il comunicato ufficiale del club partenopeo:“Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente”.

