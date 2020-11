Roma, UFFICIALE il nuovo general manager

La Roma ha ufficializzato la presenza di un nuovo general manager in società. Scopriamo di chi si tratta. Ecco il comunicato pubblicato dal club giallorosso e le sue prime dichiarazioni

La Roma ha finalmente un nuovo direttore generale. Il club giallorosso ha appena ufficializzato l’arrivo di Tiago Pinto in società. Di seguito il comunicato ufficiale dei capitolini: “La società è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Pinto, tra i più affermati manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica Tiago Pinto entrerà a far parte dell’AS Roma come General Manager, Football, il 1° gennaio 2021, riportando a Dan e Ryan Friedkin e supervisionando tutte le componenti sportive del Club”.

Roma, le prime dichiarazioni di Tiago Pinto

Nel comunicato si possono leggere anche le prime parole del dirigente: “Sono lieto e onorato di entrare a far parte di questo club in un momento così entusiasmante per il suo sviluppo. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, ma entrare a far parte del club giallorosso in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare”. Il dirigente dice grazie al suo ex club e ringrazia: “Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità”.