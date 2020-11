Calciomercato Milan, due big spagnole sul talento | Cifra assurda

Il Milan dovrà resistere all’assalto di uno dei suoi gioielli nelle prossime sessioni di calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe non essere al Milan. Il calciatore è arrivato a Milano nella scorsa stagione e si è distinto per la grande tecnica e le ottime capacità in dribbling e in impostazione. Con Stefano Pioli in panchina e nel binomio con Kessié a centrocampo è riuscito ancor di più a mettersi in evidenza, tanto da attrarre le maggiori big internazionali sul mercato. Nelle scorse ore, vi abbiamo parlato dell’interesse di PSG e Manchester City. Occhio, però, anche a due big spagnole.

Calciomercato Milan, Bennacer al bivio: assalto dalla Spagna

Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, il centrocampista è al centro degli interessi di Real Madrid e Barcellona. Le due big spagnole sono pronte, infatti, a contendersi il regista sul mercato nelle prossime sessioni. Investimento vincente per il Milan che ha pagato il talento 16 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, ora potrebbe incassarne più del doppio. Vedremo che sviluppi seguiranno su questa vicenda nei prossimi mesi.

