Calciomercato Inter, assalto per Barella dalla Premier | Due per uno

L’Inter è in cerca di diversi nuovi acquisti nelle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri dovranno, però, difendersi dal possibile assalto per Nicolò Barella. Di seguito tutti i dettagli

Nicolò Barella è uno dei perni dell’Inter. Il centrocampista ex Cagliari sta dimostrando tutto il suo valore in campo, diventando, per rendimento, uno degli inamovibili di Antonio Conte. La grande prestazione contro il Real Madrid e il grande assist per Lautaro Martinez l’hanno consacrato come talento di livello internazionale. Per questo, il Chelsea potrebbe preparare un grande assalto per arrivare all’italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Gioiello ‘grazie’ a Gagliardini

Calciomercato Inter, due calciatori per Barella: la risposta

I Blues sembrano pronti a fare carte false pur di arrivare al centrocampista. Gli inglesi sono pronti a mettere sul tavolo Emerson Palmieri e Jorginho in un maxi scambio con i nerazzurri. L’esterno è da tempo nel mirino dell’Inter e farebbe molto comodo nel 3-4-1-2 di Conte. L’ex Napoli risolverebbe il problema regista basso in mediana. I nerazzurri, in ogni caso, non hanno nessuna intenzione di perdere Barella e sono intenzionati a rifiutare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nel mirino il nuovo Cavani | Clausola da 150 milioni