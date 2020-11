Calciomercato Inter, accordo raggiunto | Firma vicina!

L’Inter potrebbe annunciare nelle prossime settimane una buona notizia. La firma sarebbe proprio ad un passo: Conte può esultare!

L’ad Beppe Marotta ci ha lavorato tanto ed è riuscito nel suo intento. L’Inter potrebbe annunciare la lieta notizia sul rinnovo contrattuale del giocatore nerazzurro. Conte sarebbe così felice di poter contare anche sulle sue prodezze in vista anche del futuro.

Calciomercato Inter, rinnovo ad un passo per Handanovic

Come svelato da SportMediaset Samir Handanovic sarebbe vicinissimo a firmare nel mese di dicembre il suo rinnovo contrattuale con il club nerazzurro fino al 2023. Due stagioni in più con l’Inter per terminare alla grande la sua importante carriera.

Ancora un’operazione di mercato portata al termine dallo stesso Marotta, che starebbe lavorando su più fronti e soprattutto per trovare un sostituto all’altezza dell’estremo difensore sloveno a partire dalle prossime stagioni.

L’annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

