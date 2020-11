Calciomercato, Inter e Napoli tremano | Ecco gli obiettivi di Guardiola

Pep Guardiola ha come obiettivi due pezzi da novanta di Inter e Napoli. Ecco tutti i dettagli dopo il rinnovo dell’allenatore del Manchester City

Pep Guardiola ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023 con il Manchester City. Una decisione che lo ha automaticamente escluso dal mercato e ora l’allenatore spagnolo sta lavorando per rinforzare ulteriormente la sua squadra. La lista degli obiettivi di Guardiola comprende due gioielli di Inter e Napoli, molto ambiti nel panorama internazionale, visto il livello delle loro prestazioni.

Inter e Napoli, gli obiettivi del Manchester City

Secondo quanto riferito da Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, il Manchester City è molto interessato a Lautaro Martinez e Kalidou Koulibaly. Il rinnovo di Guardiola ha posto le basi per il futuro dei Cityzens, che guardano in Serie A per rinforzare la squadra. Sull’attaccante nerazzurro c’è anche il Barcellona, che non è riuscito a trovare un accordo con l’Inter durante l’estate scorsa e la sua valutazione è di circa 110 milioni di euro. Di seguito, le parole su Twitter del giornalista Rai: “Ma secondo voi quanto ha pesato la famosa sentenza Uefa che doveva uscire, poi ribaltata in tutto questo?! Mah. Certo ora Koulibaly e LautaroMartinez sono più vicini al City“.

L’Inter chiede una cifra monstre per Lautaro, così come quella chiesta dal Napoli per Koulibaly: il difensore centrale senegalese non partirà per meno di 60 milioni di euro. Un costo molto alto per un difensore. Insomma, la permanenza di Guardiola al City sembra voglia dire che il club inglese inizi a fare spese folli in Serie A.

